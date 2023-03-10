Здоровье 10 марта 2023, 19:10 Россиянам рассказали о полезных свойствах чая

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Чай является популярным напитком среди россиян и содержит большое количество важных для организма свойств. О его пользе сообщил сайт «Ридус».

Регулярное употребление чая снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина в крови. Также благодаря содержанию антиоксидантов и аминокислот этот напиток способен улучшить память и снизить риски развития деменции.

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Кроме того, чай станет помощником в избавлении от лишнего веса.

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