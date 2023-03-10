10 марта 2023, 19:10
Россиянам рассказали о полезных свойствах чая
Чай является популярным напитком среди россиян и содержит большое количество важных для организма свойств. О его пользе сообщил сайт «Ридус».
Регулярное употребление чая снижает артериальное давление и уровень плохого холестерина в крови. Также благодаря содержанию антиоксидантов и аминокислот этот напиток способен улучшить память и снизить риски развития деменции.
Реклама
Кроме того, чай станет помощником в избавлении от лишнего веса.
Реклама
Продукты
Реклама
Реклама