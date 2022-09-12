Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса | 360°

Здоровье 12 сентября 2022, 11:02 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о плюсах и минусах употребления мяса Диетолог Перевалова: лишний белок — это угроза развития онкологии unsplash.com

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Врач-диетолог Ольга Перевалова в беседе с радиостанцией Sputnik перечислила все плюсы и минусы употребления мяса. По словам специалиста, лишний белок в рационе — это угроза онкологии.

«Лишний белок — это всегда опасно. Лишний белок — это „плюс ткань“, это угроза развития онкологии. Любой онколог вам скажет, что нужно ограничивать белок в возрасте пятьдесят плюс. При этом надо иметь в виду еще и то, что белок не менее калориен, чем углеводы», — сообщила Перевалова.

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Специалист отметила, что мясо может привести к набору веса, который выльется в гипертонию, атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, болезни суставов, подагру и другие болезни.

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Несмотря на отрицательные стороны, мясо содержит множество витаминов.

«Мясо — это источник жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. Витамин А, например, отвечает за огромное количество функций, прежде всего, за наше зрение. А витамин В12 создается кишечной флорой при условии, если вы едите мясо. <…> На обновление организма нужны силы. И витамины, которые содержатся в животной еде, собственно, этим и занимаются. Получается, что без животного белка вряд ли возможно хорошее здоровье», — резюмировала Перевалова.

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