Здоровье 26 января 2023, 17:32 Россиянам рассказали о первых симптомах катаракты Затуманивание зрения является основным признаком возникновения катаракты

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Зачастую при катаракте человек не испытывает никаких болезненных ощущений, этот недуг в основном влияет на качество зрения. Подробнее о первых симптомах катаракты рассказала врач-офтальмохирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, основным признаком возникновения катаракты является затуманивание зрения. Также пациент жалуется на неприятные ощущения пелены перед глазами.

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Кроме того, при катаракте людям кажется, что они смотрят на мир как будто через грязное стекло.