Россиянам рассказали о новом вирусе гриппа, завезенном в страну из Египта | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 13:02 Россиянам рассказали о новом вирусе гриппа, завезенном в страну из Египта

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Вирусолог Надежда Юминова в разговоре с изданием «ФедералПресс» заявила, что новый штамм гриппа, завезенный в Россию из Египта, представляет опасность для людей с сердечными заболеваниями, а также для маленьких детей.

По словам эксперта, проведенное исследование показало, что чаще всего грипп в семью приходит именно от детей.

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«Вирус особенно опасен для людей с сердечными, легочными патологиями. Это касается и детей, и взрослых», — отметила медик.

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Вирусолог посоветовала делать прививку для детей, в таком случае риск заражения взрослых в семье снижается. Беременным женщинам разрешается ставить вакцину на сроке более 12 недель.