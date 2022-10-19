Россиянам рассказали о новом вирусе гриппа, завезенном в страну из Египта | 360°

19 октября 2022, 13:02
Россиянам рассказали о новом вирусе гриппа, завезенном в страну из Египта
Вирусолог Надежда Юминова в разговоре с изданием «ФедералПресс» заявила, что новый штамм гриппа, завезенный в Россию из Египта, представляет опасность для людей с сердечными заболеваниями, а также для маленьких детей.
По словам эксперта, проведенное исследование показало, что чаще всего грипп в семью приходит именно от детей.
Реклама
«Вирус особенно опасен для людей с сердечными, легочными патологиями. Это касается и детей, и взрослых», — отметила медик.
Реклама
Вирусолог посоветовала делать прививку для детей, в таком случае риск заражения взрослых в семье снижается. Беременным женщинам разрешается ставить вакцину на сроке более 12 недель.
Грипп
Реклама
Реклама