Россиянам рассказали о новом способе укрепления иммунитета

Закаливание горла препятствует проникновению бактерий и вирусов, в том числе коронавируса. Для закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.

Инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он отметил, что лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера состоит из гланд, аденоидов, язычной миндалины и трубных валиков.

Если иммунитет этих тканей хороший, то инфекция будет быстро уничтожена, заметил Зайцев. Для их закаливания можно рассасывать замороженные соки цитрусовых.

«Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем», — рассказал врач-отоларинголог. Он объяснил, что в цитрусовых много витамина С, который укрепляет слизистую оболочку, при рассасывании люда тренируется задняя стенка глотки, лимфоидная ткань.

Но важно не переусердствовать с процедурой, подчеркнул врач. Он добавил, что в закаливании важно не количество льда, а регулярные повторения.

Зимние прогулки также оказывают закаливающее воздействие на носоглотку. Противопоказанием для перечисленных процедур могут служить инфекции дыхательных путей или воспаления, а также беременность. Также нельзя применять эти процедуры тем гражданам, которые страдают атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая очень иссушена.

В борьбе с онкологическими заболеваниями может помочь чай с имбирем. Также такой напиток снижает в организме уровень холестерина и обладает мощными противоопухолевыми свойствами. При этом, по мнению ученых, полезнее всего сочетать имбирь с зеленым чаем. В ходе исследований ученые выяснили, что у 30 человек, которые ежедневно употребляли по два грамма экстракта имбиря, снизился риск образования рака кишечника.