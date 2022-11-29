Здоровье 29 ноября 2022, 13:35 Россиянам рассказали о неприятных ощущениях в ногах, которые указывают на высокий холестерин Онемение ног возникает из-за образования бляшек в артериях

Читать 360tv в

Различные заболевания артерий почти всегда указывают на высокий уровень холестерина в крови человека. Четыре неприятных ощущения в ногах могут обратить внимание на проблему, сообщил сайт LIVE24.RU.

По данным Nation News, онемение, слабость, тяжесть и усталость в ногах возникают именно из-за вредных веществ в бляшках артерий. Также из-за высокого холестерина у человека могут долго не проходить язвы на ступнях и возникать боли пальцев ног в ночное время.

Реклама

Свой уровень холестерина можно контролировать благодаря анализу крови. При высоких показателях людям с этим недугом необходимо придерживаться специальной диеты и отказаться от вредных привычек.

Реклама

Авторы: