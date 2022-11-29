29 ноября 2022, 13:35
Россиянам рассказали о неприятных ощущениях в ногах, которые указывают на высокий холестерин
Онемение ног возникает из-за образования бляшек в артериях
Различные заболевания артерий почти всегда указывают на высокий уровень холестерина в крови человека. Четыре неприятных ощущения в ногах могут обратить внимание на проблему, сообщил сайт LIVE24.RU.
По данным Nation News, онемение, слабость, тяжесть и усталость в ногах возникают именно из-за вредных веществ в бляшках артерий. Также из-за высокого холестерина у человека могут долго не проходить язвы на ступнях и возникать боли пальцев ног в ночное время.
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Свой уровень холестерина можно контролировать благодаря анализу крови. При высоких показателях людям с этим недугом необходимо придерживаться специальной диеты и отказаться от вредных привычек.
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