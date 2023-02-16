Здоровье 16 февраля 2023, 13:18 Россиянам рассказали о неочевидных признаках развития болезни Паркинсона

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На развитие болезни Паркинсона, которая характеризуется нарушениями двигательной функции и психическими расстройствами, могут указывать регулярные ночные кошмары. Об этом рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире канала «Россия 1».

По словам специалиста, по ночным кошмарам можно заподозрить развитие болезни задолго до того, как появятся первые клинические симптомы.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», неочевидным признаком болезни Паркинсона также является потеря обоняния.

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