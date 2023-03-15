Здоровье 15 марта 2023, 16:56 Россиянам рассказали о неочевидных причинах охриплости голоса

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Охриплость голоса, которая тревожит человека на протяжении долгого времени, может указывать на развитие опасных заболеваний. Об этом сообщила терапевт Юлия Коваленко в беседе с «Газета.Ru».

По словам специалиста, причинами непроходящей осиплости голоса могут являться новообразования в гортани и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Также охриплость возникает при проблемах с щитовидной железой, добавила врач.

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Как сообщил сайт kp.ru, зачастую такой симптом может появиться после инсульта.

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