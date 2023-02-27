Здоровье 27 февраля 2023, 22:59 Россиянам рассказали о неочевидных предметах в доме, которые могут навредить здоровью Россиянам посоветовали избавиться от посуды с надглазурной росписью

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Некоторые предметы, которые находятся в домах многих россиян, могут навредить здоровью. От каких вещей лучше избавиться, уточнило Nation News.

Посуда с надглазурной росписью может содержать в составе краски свинец и ртуть, которые способны ухудшить здоровье. Кроме того, использование термокружек из промышленной нержавеющей стали классов 201 и 202 может быть опасным, так как они делают горячую воду токсичной.

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Также стоит отказаться от использования одной зубной щетки на протяжении длительного времени. На ней скапливается большое количество бактерий.

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