Россиянам рассказали о необычных симптомах коронавируса. Стоит присмотреться к коже

Симптомы COVID-19 схожи с обычной простудой, но бывают и нетипичные проявления. Например, иногда могут появиться изменения на коже.

«Уже известно про кожную сыпь. Она не так часто встречается у взрослых — около 3-5% всех пациентов с COVID-19, но тем не менее кожные изменения есть», — приводит ТАСС слова врача-пульмонолога, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергея Авдеева.

Профессор пояснил, что сыпь может образовывать обширные красные участки. Сыпь является характерным признаком ряда вирусных инфекций, таких как корь или краснуха. При этом проявления на коже зависят от возраста человека. Чем моложе заболевший, тем больше будет проявлений.

«Еще с точки зрения кожных изменений обращает на себя внимание Livedo reticularis (сетчатое ливедо). Это выглядит как сетка, чаще на ногах. Мы ожидаем увидеть такие изменения у тяжелых пациентов с сепсисом и септическим шоком, и, как правило, они сигнализируют о нарушении коагуляции, то есть свертываемости системы крови», — отметил Авдеев.

Врач призвал людей не бежать каждый раз на осмотр, если заметили похожие симптомы. Высыпания на коже не всегда говорят о том, что человек подхватил инфекцию. Идти к врачу необходимо, только если изменения появились после общения с заразившимся.