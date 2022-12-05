Здоровье 05 декабря 2022, 19:14 Россиянам рассказали о необходимости приема белковой пищи зимой Диетолог Лариса Никитина: белковая пища наполнит организм энергией

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Зачастую в холодное время года люди жалуются на недостаток энергии и упадок сил. Справиться с этим и поддержать организм можно с помощью белковой пищи, рассказала диетолог Лариса Никитина в беседе с сайтом Pravda.Ru.

По словам специалиста, зимой крайне рекомендуется употреблять «энергоемкую» пищу - белое куриное мясо и рыбу. Также поддержит организм и прием витаминов. Диетолог напомнила, что употребление витаминов необходимо не только в сезон простудных заболеваний, но и на протяжении всего года.

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Отмечается, что людям зимой нужно есть побольше фруктов и овощей.

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