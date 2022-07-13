Россиянам рассказали о недооцененной пользе киноа

Киноа является зерновой культурой и пользуется особой популярностью у веганов и вегетарианцев за счет высокого содержания в нем белка. О том, какими еще полезными свойствами обладает этот экзотический продукт, написали «Дни.ру».

Эксперты по питанию отмечают, что киноа является лидером по содержанию клетчатки и фолиевой кислоты. Всего в одной порции этого гарнира содержится суточная норма калия и магния, что полезно для сердца и нервной системы человека.

Киноа способен восполнять дефицит железа в организме, нормализовывать гормональный фон, укреплять иммунитет, а также снижать уровень сахара в крови.

Эта зерновая культура также полезна для красоты и молодости. Киноа отлично выводит токсины из организма, укрепляет кости и предотвращает выпадение волос.

С помощью киноа можно дополнить любые салаты, завтраки, выпечку, гарниры и другие блюда.

Диетологи напоминают, что киноа обладает средней калорийностью, поэтому его можно употреблять и во второй половине дня, и даже на диете.