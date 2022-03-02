Россиянам рассказали о «научных подступах» к победе над ВИЧ-инфекцией

Около 25 лет назад ученые внедрили антиретровирусную терапию лечения ВИЧ. Тогда начали говорить о том, что болезнь успешно лечится. Однако если перестать принимать препараты, возбудитель встраивается в геном человеческих клеток и вновь размножается. В связи с этим Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал систему слежения за резистентностью ВИЧ, написала «Газета.ru».

Сейчас в центре создаются новые диагностические системы, которые позволяют своевременно выявлять и распознавать устойчивые формы, изменять схемы лечения у пациентов и планировать будущие закупки новых лекарств. Ученые до сих пор активно продолжают работать над лекарствами, которые излечивали бы ВИЧ-инфекцию полностью.

Излечение подразумевает исчезновение удаление генов ВИЧ из генома человеческих клеток. Диагностические системы позволяют выявлять встроенные гены ВИЧ, что открывает дорогу для поиска новых методов лечения, отметили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.