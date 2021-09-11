Россиянам рассказали о методах профилактики гипертонии

От гипертонии часто умирают. Потому так важно распознать это заболевание вовремя. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Известно, что это заболевание может привести к чрезвычайно серьезным осложнениям, если вовремя не начать его лечение.

«Самые известные из них — ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, потеря зрения, хроническая болезнь почек, сосудистая деменция», — рассказал врач в интервью радиостанции Sputnik.

Эксперт добавил, что обнаружить периодическое повышение артериального давления поможет только мониторинг. Если не забывать про посещения врача, то болезнь можно вовремя заметить. Важно ежегодно проходить диспансеризацию, смотреть, как переносится физическая нагрузка и наблюдать за давлением.

Главное в предотвращении гипертонии, по мнению врача, — правильное питание и физическая активность, также нужно заботиться о зубах, не курить и не выпивать. Важно не переедать жиров, углеводов, добавлять в рацион фрукты и овощи.