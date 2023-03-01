Здоровье 01 марта 2023, 15:17 Россиянам рассказали о методах борьбы с курением

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в России курят около 33% взрослого населения. О методах борьбы с пагубной привычкой рассказал директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов, сообщил сайт «Бел.Ру».

По словам специалиста, в качестве мер борьбы с вредной привычкой неэффективны любого рода запреты. Розанов посоветовал бросать курить постепенно - для начала можно перейти на бездымные способы потребления никотина.

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Как сообщило РИА ФАН, именно отказ от курения является эффективной мерой по снижению смертности среди россиян.