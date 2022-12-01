Здоровье 01 декабря 2022, 12:08 Россиянам рассказали о лучших временных промежутках для употребления кофе Врач Ольга Бакшутова: после сна организму человека нужна вода

Читать 360tv в

Утро подавляющего числа россиян начинается с кофе. Однако для употребления бодрящего напитка есть наиболее благоприятные часы, сообщила врач Ольга Бакшутова сайту «Спорт-Экспресс Интернет».

По данным РИА ФАН, утренний кофе на голодный желудок может привести к риску возникновения болезней ЖКТ - после сна лучше всего выпивать обычную воду.

Реклама

Для любителей кофе врач назвала наиболее благоприятное время - это промежуток между 9 и 11 утра и 14 и 16 часов.

Реклама

"Скорость действия кофе зависит от уровня метаболизма, активности ферментов печени, водного баланса и других индивидуальных особенностей организма», — цитирует специалиста "Экономика Сегодня".

Кроме того, врач добавила, что наиболее сильный бодрящий эффект достигается спустя 20 минут после выпитой кружки. Пить кофе на сон грядущий также не рекомендуется, так как кофеин способен увеличить частоту сердечных сокращений и может повлиять на качество сна.

Авторы: