Здоровье 09 марта 2023, 18:40 Россиянам рассказали о лучших средствах от похмелья

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Из-за злоупотребления алкогольными напитками появляется похмелье, которое сопровождается головной болью. О лучших средствах борьбы с таким состоянием рассказал нарколог и психиатр Алексей Луньков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, сейчас существует огромное количество препаратов, которые помогут избавиться от неприятных симптомов. Так, от похмелья избавляют вегетостабилизаторы и ацетилсалициловая кислота.

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Врач отметил, что с неприятными симптомами также справится рассол.

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