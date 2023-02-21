Здоровье 21 февраля 2023, 19:00 Россиянам рассказали о лучших способах для борьбы с насморком

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Избавиться от насморка в домашних условиях можно благодаря комплексному подходу к лечению. Подробнее об этом рассказал врач общей практики Владимир Сибирский в беседе с «Газета.ru».

По словам специалиста, отличным способом избавления от насморка является промывание носа соленой водой. Как сообщило РИА ФАН, также можно использовать сосудосуживающие капли, однако при их постоянном применении может появиться привыкание.

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Кроме того, при насморке врач посоветовал почаще употреблять горячую жидкость и противовоспалительные препараты.

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