Россиянам рассказали о лучших марках чая | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 05:10 Россиянам рассказали о лучших марках чая

Читать 360tv в

Чай является одним из самых популярных напитков России. Специалисты Росконтроля провели исследование, в котором выяснили, какой чай является самым вкусным и безопасным. Об этом сообщил «Царьград».

Чай компании Greenfield Golden Ceylon смог получить самые высокие баллы. По результатам экспертизы в нем не обнаружили пестициды и микотоксины (афлатоксин В1). Кроме того, в сравнении с другими марками, в нем содержится наибольшее количество танина и кофеина.

Реклама

Также эксперты выделили чаи марок Riston Finest Ceylon Tea, Hillway, «Принцесса Канди», Akbar и «Майский».

Реклама