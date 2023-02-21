Здоровье 21 февраля 2023, 17:47 Россиянам рассказали о главных врагах для суставов Ортопед Максим Саутин: лишний вес и переломы повышают износ суставов

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Различные травмы и переломы приводят к раннему разрушению суставов и повышают износ подвижных соединений костей. Об этом рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин в беседе с Life.

По словам специалиста, на состояние суставов негативно влияет подагра, при которой нарушается обмен веществ. Это приводит к значительному разрушению и деформации суставов. Отмечается, что при подагре пациенту необходимо соблюдать строгую диету.

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Также одной из причин быстрого изнашивания суставов является избыточный вес. Кроме того, на состояние подвижных соединений костей влияют переломы и профессиональный бокс. Травматолог посоветовал спортсмену-любителю заниматься этим видом спорта только под присмотром опытного тренера.

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