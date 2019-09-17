Россиянам рассказали о главных признаках рака мозга
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«Опухоли головного мозга могут проявляться общемозговой симптоматикой (головная боль, иногда с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования или нарушение сознания)», — сказал Кобяков в интервью RT.
Он также добавил, что на злокачественное новообразование часто указывают и такие факторы, как нарушение движений человека. При развитии рака в правом полушарии мозга будут затруднены движения левой руки и ноги. Если поражено левое полушарие, то пострадают правые конечности.
Кроме того, при опухоли мозга могут возникнуть проблемы с речью, памятью, могут появиться эпилептиформные припадки.
По словам эксперта, всего медики выявляют 23 случая первичных опухолей мозга на 100 тысяч пациентов. В год число заболевших составляет порядка 34 тысяч человек.