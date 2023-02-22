Здоровье 22 февраля 2023, 17:33 Россиянам рассказали о главных причинах вздутия живота

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Вздутие живота указывает на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. О том, из-за чего возникает метеоризм, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, основными причинами вздутия живота являются непереносимость лактозы, хронический панкреатит и дисбактериоз. Также к неприятным ощущениям в желудке могут привести быстрые приемы пищи.

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Как сообщила «Общественная служба новостей», метеоризм может возникнуть из-за употребления несовместимых между собой продуктов.

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