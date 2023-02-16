Здоровье 16 февраля 2023, 17:59 Россиянам рассказали о главных причинах мерзлявости Постоянное ощущение холода связано с нарушениями в работе щитовидной железы

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Ощущение постоянного холода возникает у людей из-за проблем с щитовидной железой и дефицита витаминов в организме. Об этом рассказали врачи Елена Мирошник и Нина Белозерская в беседе с Life.

По словам специалистов, дефицит витамина D и нехватка железа являются одними из главных причин мерзлявости. Также ощущение холода человек может испытывать из-за спазмирования мелких сосудов.

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Отмечается, что при обнаружении у себя таких симптомов рекомендуется сдать анализ на ТТГ.

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