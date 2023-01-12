Здоровье 12 января 2023, 17:11 Россиянам рассказали о главной ошибке при снижении высокого давления Бесконтрольный прием препаратов может чрезмерно понизить давление freepik

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Многие люди при появлении высокого давления привыкли пить гипотензивные лекарства. Однако бесконтрольный прием препаратов может навредить организму и вызвать инсульт, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой при повышении давления является то, что люди начинают снижать его употреблением большого количество таблеток. Такой бесконтрольный прием лекарств дает сильный обвал давления, в результате чего кровь начинает плохо поступать к головному мозгу.

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Врач отметила, что особую опасность чрезмерное употребление данных таблеток несет для пожилых людей из-за рисков развития инсульта. Чернышова порекомендовала соблюдать четкие интервалы приема лекарств.

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