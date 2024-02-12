Здоровье 12 февраля 2024, 04:34 Россиянам рассказали о главной ошибке при измерении давления Терапевт Хухрев: давление правильно измерять один раз на одной руке Freepik

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Люди часто допускают серьезную ошибку во время измерения давления, которая влияет на точность результата. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно следят за показателями артериального давления, чтобы в нужное время принять лекарство.

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«Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке», — сказал врач.

Главной ошибкой медик назвал повторное измерение на одной и той же руке в течении короткого периода времени. Некоторые люди думают, что давление нужно мерить три раза, а потом выбрать среднее арифметическое.

«Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле», — заявил Хухрев.

Врач объяснил, что следующую проверку на той же руке можно делать не ранее, чем через полчаса. Только в таком случае тонометр покажет точный результат. Если повторная проверка необходима, можно померить на другой руке.

Ранее ученые Университета штата Огайо выяснили, что измерение давления на стуле без спинки сильно искажает результаты. Из-за неправильного положения тела пациента врач может поставить неверный диагноз.