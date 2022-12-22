22 декабря 2022, 19:43
Россиянам рассказали о двух напитках, благоприятно влияющих на работу ЖКТ
Чай с мятой и ромашкой стабилизирует работу кишечника
Новогодние праздники — это время бесконечных праздничных застолий с большим разнообразием блюд. О том, как справиться с перееданием и поддержать работу желудка сообщил сайт Life24.ru.
По данным издания, чай с добавлением ромашки и мяты способен благоприятно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. Из-за содержания в мяте полезных микроэлементов и розмариновой кислоты ЖКТ расслабляется.
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Также мята способна облегчить спазмы в животе, которые зачастую очень болезненны и мешают вести нормальный образ жизни. Уже в течение получаса после приема этого напитка человек почувствует облегчение, добавило РИА ФАН.
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Настои ромашкового чая обладают антибактериальным воздействием, благодаря этому напитку снижается рост бактерий.
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