Здоровье 22 декабря 2022, 19:43 Россиянам рассказали о двух напитках, благоприятно влияющих на работу ЖКТ Чай с мятой и ромашкой стабилизирует работу кишечника

Читать 360tv в

Новогодние праздники — это время бесконечных праздничных застолий с большим разнообразием блюд. О том, как справиться с перееданием и поддержать работу желудка сообщил сайт Life24.ru.

По данным издания, чай с добавлением ромашки и мяты способен благоприятно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. Из-за содержания в мяте полезных микроэлементов и розмариновой кислоты ЖКТ расслабляется.

Реклама

Также мята способна облегчить спазмы в животе, которые зачастую очень болезненны и мешают вести нормальный образ жизни. Уже в течение получаса после приема этого напитка человек почувствует облегчение, добавило РИА ФАН.

Реклама

Настои ромашкового чая обладают антибактериальным воздействием, благодаря этому напитку снижается рост бактерий.