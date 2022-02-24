Россиянам рассказали о достоинствах и недостатках онлайн-консультаций врачей

Эксперты рассказали, какие преимущества и недостатки есть у онлайн-консультаций врачей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на «Привет-Ростов.ру».

С помощью удаленной консультации люди могут быстро получить ответы на вопросы по поводу своего здоровья. Человек, рассказав о своих симптомах, может быстро получить направление к врачу узкой специализации.

Однако у подобных консультаций есть и недостатки. К примеру, врач не имеет права поставить диагноз, а также назначить лекарственные препараты в онлайн-режиме.