Россиянам рассказали, о чем может говорить сухость кожи | 360°

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Россиянам рассказали, о чем может говорить сухость кожи

Врач Гришина рассказала, что сухость кожи может говорить о серьезном стрессе

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Сухость кожи может говорить о серьезных изменениях в организме. Косметолог-дерматолог Натэла Гришина рассказала, с чем может быть связано такое явление. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По словам медика, сухость кожи должна насторожить, так как ее состояние связано с основными процессами внутри организма. Как правило, она чутко реагирует на любые негативные изменения здоровья, передал сайт MK.RU.

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Одна из причин таких проявлений — длительный хронический стресс. Кроме того, сухость может говорить о гормональных сбоях или вегетососудистых дисфункциях, передал INFOX.ru.

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Также сухая кожа может свидетельствовать о нарушении эндокринной системы или развивающихся заболеваний желудка или кишечника.

При наличии подобных проблем необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Использование уходовых средств помогает решить лишь внешние изменения.

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