Здоровье 27 марта 2023, 14:42 Россиянам рассказали о частых ошибках при употреблении витаминов

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При употреблении различных витаминных комплексов необходимо следовать правилам, которые указаны в инструкции к препарату. О частых ошибках при употреблении витаминов рассказал врач-остеопат Владимир Животов «Газете.Ru».

По словам специалиста, зачастую люди по привычке запивают таблетки или капсулы разными напитками, однако некоторые из препаратов следует разводить в воде для эффективного усвоения в организме.

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Также врач подчеркнул, что биологически-активные добавки лучше всего употреблять во время еды.