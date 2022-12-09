Здоровье 09 декабря 2022, 16:05 Россиянам рассказали о частых ошибках при лечении простуды Фармацевт Аль-Хассан рассказал, что витамин С при простуде бесполезен

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Фармацевт Садик Аль-Хассан рассказал, какие ошибки чаще всего происходят при лечении простудных заболеваний. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он отметил, что при ОРВИ многие принимают витамин С, но нет никаких доказательств о том, что это эффективно. То же самое касается средств на основе эхинации, пояснил фармацевт.

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Его коллега Майк Хьюитсон добавил, что при простуде нельзя бессистемно принимать антибиотики. Чтобы улучшить самочувствие, лучше выпить обезболивающее, заключил он.

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