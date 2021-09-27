Россиянам рассказали о 5 мифах, связанных с остеохондрозом

Врач-невролог сети медицинских центров Глеб Маркелов развенчал популярные мифы, связанные с заболеванием позвоночника. По его словам, часто пациенты называют остеохондроз виновником всех видов болезней, однако это далеко не так, написал сайт kp.ru.

Первый миф звучит так: остеохондроз — болезнь стариков. Маркелов уверяет, что у всех людей начинаются изменения в организме уже в подростковом возрасте. Они проявляются постепенной дегенерацией структуры позвоночника. Некоторые от остеохондроза могут страдать в более раннем возрасте, других болезнь настигает лишь на пенсии.

Врач подтвердил утверждение о том, что остеохондроз не лечится. Однако можно заниматься профилактикой этого заболевания. Очень важно укреплять мышцы спины: регулярно плавать в бассейне и посещать спортивный зал.

Миф о том, что запущенная стадия остеохондроза приводит к раку, врач развенчал. По его словам, это тот же самый артроз, который находится в тканях позвоночника. Ни к какому онкологическому заболеванию он не приводит.

Многие считают, что остеохондроз — это не серьезное заболевание, а вот грыжа — настоящая проблема. Однако это не так. Грыжа межпозвоночных дисков является проявлением остеохондроза, а не отдельным заболеванием.

Маркелов напомнил, что при остеохондрозе может болеть не только спина. Этот недуг может отдавать в область сердца, живота и на другие органы. Особенно он усиливается при движении. А самое частое осложнение — головная боль. Люди годами могут жаловаться на мигрень, а причиной являются проблемы с шеей, заключил врач.