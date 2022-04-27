Россиянам рассказали, на каком масле не стоит готовить еду

Еда значительно влияет на здоровье человека. Например, некоторые виды масла способны спровоцировать онкологию. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Express.

По словам специалистов, самыми вреднами видами масла являются кукурузное, подсолнечное, пальмовое и соевое масла. Во время нагревания в них образуются опасные химические соединения — альдегиды. Именно эти вещества провоцируют возникновение рака.

Подсолнечное масло из этого списка является наименее опасным. Для образования альдегидов оно должно достигнуть очень высокой температуры.

Специалисты подчеркнули, что лучше всего готовить на оливковом и сливочном масле, а также на сале.