Здоровье 02 марта 2023, 18:04 Россиянам рассказали, на какие заболевания указывает шум в ушах

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Появление шума в ушах может указывать на возникновение и развитие серьезных заболеваний. Об этом рассказал главврач «Детского городского сурдологического центра» Газиз Туфатулин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, такое состояние может возникнуть из-за нахождения инородного тела в ушах. Также симптомы могут сигнализировать о новообразованиях в головном мозге.

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При возникновении шума в ушах врач порекомендовал обратиться к врачу и сделать аудиометрию.