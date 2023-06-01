Здоровье 01 июня 2023, 14:37 Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе клубники Садовод Рыкалина: обычно самая красивая клубника — самая накормленная и вредная

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При выборе клубники ни в коем случае нельзя вестись на ее внешний вид. Обычно самая красивая ягода — самая накормленная и вредная. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила садовод Марина Рыкалина.

Эксперт порекомендовала покупать клубнику у частных предпринимателей и после того, как начнется сбор местной ягоды.

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«По внешнему признаку невозможно определить, какую ягоды мы покупаем, обычно самая красивая и крупная, — наоборот, самая накормленная и вредная. Так что на красивый вид нельзя вестись, скорее наоборот», — сообщила садовод.

Сейчас вся та клубника, которая продается на прилавках, привозится из-за границы или из Крыма. Весь этот урожай, по словам Рыкалиной, выращивается с применением удобрений в высоких дозах. Такие ягоды не принесут пользы здоровью.