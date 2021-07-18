Россиянам рассказали, можно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Иммунитет пациентов, которые сперва переболели COVID-19, а потом привились от коронавируса, отлично защищается от повторного заражения. Он действует против всех штаммов инфекции, которые есть на данный момент — в том числе против «дельты».

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он отметил, что сейчас появились результаты масштабных исследований иммунитета трех видов: переболевших, вакцинированных, а также вакцинированных после болезни.

Выяснилось, что иммунитет пациентов, которые переболели COVID-19, хорошо защищены только от тех штаммов, которые вызвали у них заражение. Защита от новых штаммов, в том числе от «дельты», намного хуже. Пациенты, которые вакцинировались от коронавируса, но не болели до этого, защищены от всех штаммов кроме «беты»: с южноафриканской мутацией вакцина справляется хуже.

«Иммунитет переболевших и вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая „дельту“», — отметил Мясников.

Он также процитировал одного из коллег, напомнив, что переболевшие имеют меньше шансов в следующий раз переносить вирус тяжело. Однако если они вакцинируются после болезни, то станут просто «пуленепробиваемыми» по отношению к вирусу.