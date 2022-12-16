Здоровье 16 декабря 2022, 19:12 Россиянам рассказали, можно ли употреблять антибиотики при гриппе Врач Романенко заявила, что антибиотики не помогут в лечении гриппа

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Антибиотики не помогут в борьбе с гриппом, так как они воздействуют на бактерии, а грипп является вирусным заболеванием. Таким мнением поделилась врач Татьяна Романенко. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Грипп — вирусная инфекция, а антибиотики на вирусы не действуют», — рассказала медик.

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Она подчеркнула, что такие лекарства могут назначить, однако в том случае, если существует риск бактериальных осложнений или же если они уже наступили. Иногда во время гриппа развиваются пневмония, синусит или ангина.

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