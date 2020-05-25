Россиянам рассказали, можно ли подхватить коронавирус от насекомых

С каждым днем на улице становится все теплее, а это значит, что наступает сезон мух и комаров. Несмотря на разгул коронавирусной инфекции, заражение ей от насекомых маловероятно.

«Коронавирус SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем. Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», — сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Специалисты отмечают, что необходимо не допускать контакта насекомых с едой. Посидевшие на пище мухи могут стать причиной дизентерии, глистов, брюшного тифа и других заболеваний. Роспотребнадзор рекомендует мыть овощи и фрукты перед едой, дезинфицировать поверхности в доме, а также следить за чистотой посуды и рук.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что коронавирусом нельзя заразиться через укус комара. Чтобы не заболеть, необходимо избегать людей с симптомами и соблюдать правила гигиены.

Всего российские специалисты подтвердили 353 427 случаев инфицирования коронавирусом. Полностью справились с болячкой уже 118 798 пациентов. Скончались от осложнений 3633 человека.