Россиянам рассказали, можно ли обезболивающие запивать кофе | 360°

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Россиянам рассказали, можно ли обезболивающие запивать кофе

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с изданием Ura.ru сообщил, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им лекарства, которые обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом.

Благодаря кофеину препараты быстрее всасываются и быстрее действуют.

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«Есть такой лайфхак, если вы пьете кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек, и более выраженный яркий прямой эффект. Кстати, поэтому кофеин входит во многие комбинированные обезболивающие препараты», — сообщил Водовозов.

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Медик подчеркнул, что даже парацетамол и ибупрофен будут действовать быстрее, если запивать их кофе.

Кофе

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