Россиянам рассказали, можно ли курить во время ангины

Врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала курящим людям во время ангины отказаться от вредной привычки, поскольку есть риск столкнуться с заболеваниями сердца, ревматоидным артритом и красной волчанкой. Об этом написал сайт РИАМО.

Во время ангины в горле у больного появляются гнойные пробки, а курение, в свою очередь, усиливает негативное влияние на иммунитет.

«Я считаю, что это огромный риск — курить при ангине. <…> Токсины, бактерии — стафилококки, стрептококки — все это может попасть в иммунную и кровеносную систему, как через открытые ворота. У нас может развиться миокардит. Это самый плохой результат, если вы будете курить при ангине», — сообщила Лапа.

В первую очередь медик посоветовала обратиться в лору, чтобы тот назначит соответствующее лечение.

«Обязательно сделать посевы зева, чем обусловлена эта ангина, вирусная она или бактериальная. Лечиться нужно обязательно, чтобы не было обострений аутоиммунных заболеваний», — заключила терапевт.