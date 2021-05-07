Россиянам рассказали, кто может быть донором крови

Поделиться своей кровью может только здоровый донор. Противопоказания для этой процедуры бывают временные и постоянные. Об этом рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате России Елена Стефанюк.

К постоянным противопоказаниям относятся инфекционные и онкологические заболевания, различные болезни центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также низкий вес — до 50 килограммов. Последний пункт важен для самого пациента: донорство — нагрузка на организм. Кроме того, донором не могут быть те, кто переболел гепатитом или желтухой в детстве, написала радиостанция Sputnik.

Вся необходимая информация о постоянных и временных противопоказаниях к донорству представлена на сайте Службы крови ФМБА России.

Среди временных противопоказаний числятся недавняя болезнь, посещение стоматолога и тату-студии. Перед сдачей крови нужно подождать две недели.

Вегетарианство и пост не относятся к противопоказаниям для донорства крови. Главное, чтобы у человека был нормальной уровень гемоглобина. Тем не менее Стефанюк посоветовала дождаться окончания поста, чтобы исключить риски.

Больницы нуждаются во всех группах крови. При этом можно узнать, в какой крови есть острая необходимость именно в данный момент в конкретном регионе. Летом обычно наблюдается спад донорской активности, поэтому в этот сезон станции переливания крови особенно рады всем добровольцам, добавила директор Национального фонда развития здравоохранения.