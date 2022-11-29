Здоровье 29 ноября 2022, 18:10 Россиянам рассказали, кому противопоказана овсяная каша Врач Дарья Русакова: овсянку не стоит есть каждый день

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Многие россияне употребляют овсяную кашу на завтрак, считая, что этот продукт очень полезен для здоровья и фигуры. Однако минимизировать употребление овсянки стоит людям с аллергией, сообщила врач Наталья Русакова в интервью «Москве 24».

По словам врача, употреблять эту кашу на ежедневной основе не стоит — это может привести к утрате полезных веществ в организме. Особенно противопоказан этот продукт людям с пищевой непереносимостью и аллергией.

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В идеале вводить в рацион овсянку нужно не более трех раз в неделю. Русакова также отметила, что овсяная каша способна благоприятно влиять на функции кишечника благодаря большому содержанию пищевых волокон.

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