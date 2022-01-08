Россиянам рассказали, кому опасно есть красную рыбу

Добавление в рацион красной рыбы улучшит обмен веществ, а также укрепит стенки сосудов. Это происходит за счет полезных жиров, содержащихся в этом продукте. В результате у человека снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако есть категории людей, кому лучше воздержаться от употребления красной рыбы.

Нутрициолог Алена Степанова в беседе с РИА «Новости» рассказала, что красную рыбу нужно аккуратно вводить в рацион при пищевой непереносимости, а также при проблемах с печенью и желчным пузырем.

Кроме того, продукт важно правильно выбирать.

«Если продукт бледного окраса, то это может указывать на ее несвежесть. Если очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители», — предупредила нутрициолог.

Она рекомендовала для сохранения полезных веществ тушить, варить или готовить на пару рыбу, а не жарить. Степанова отметила, что красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка.

Этот продукт также богат витамином Е, что улучшает зрение. Кроме того, в красной рыбе содержится триптофан — из него образуется мелатонин для качественного сна.

Одним из важных элементов сбалансированного рациона являются крупы. Кто-то отказывается от них, боясь высокой калорийности, но при варке она уменьшается почти в шесть раз. Плюс такая еда дает долгое ощущение сытости, а это спасает от частых перекусов. В Роспотребнадзоре Подмосковья напомнили, что крупы содержат огромное количество ценных веществ, без которых трудно поддерживать здоровый образ жизни.