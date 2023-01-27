Здоровье 27 января 2023, 12:51 Россиянам рассказали, кому грозит аллергия на вещи из шерсти Реакция может возникнуть у людей, у которых уже есть аллергия на шерсть животных

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Аллергия на вещи из шерсти может появиться у тех людей, которые уже страдают от аллергических реакций на шерсть кошек, собак и овец. Об этом сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с RT.

По словам специалиста, такие реакции сопровождаются заложенностью носа, конъюнктивитом и дерматитом. Чаще всего люди страдают от аллергии на ковры, шарфы, свитеры и пледы.

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Как сообщил сайт Utro.ru, при возникновении неприятных реакций на шерстяные вещи необходимо обратиться к врачу.