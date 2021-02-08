Россиянам рассказали, когда вода из-под крана может привести к онкологии

В некоторых городах вода из-под крана может привести к раку, а некачественная питьевая вода — к разным другим заболеваниям. Об этом рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды и кандидат технических наук Юрий Гончар.

«Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект», — рассказал эксперт радиостанции Sputnik.

Он отметил, что в некоторых городах, где коммунальные службы сильно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики. Если такую воду не очищать, впоследствии гарантирована онкология, заявил Гончар.

Эксперт рассказал, что водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству лучше, чем в ряде стран. Но это все равно не отменяет дополнительную очистку.

При этом эксперт отметил, что мутная вода не значит плохая. Такой цвет дают микроскопические пузырьки растворенных газов — кислорода и азота. Через некоторое время они исчезают в стакане.

Также можно не опасаться жесткой воды, от которой в чайнике остается накипь. Как отметил Гончар, соли жесткости являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. Поэтому это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде. Но лучше, чтобы напитки были приготовлены на воде с минимальным содержанием солей.