Россиянам рассказали, когда полезнее всего есть фрукты

Ежедневное употребление фруктов, безусловно, полезно для здоровья. Однако есть определенное время суток, когда употреблять их в пищу лучше всего, рассказала нутрициолог Елена Кален. По ее словам, максимальную пользу фрукты дают в первой половине дня, так как в них содержится много углеводов и сахара, написала «Экономика сегодня».

Специалист отметила, что сладкие спелые или переспелые фрукты имеют высокий гликемический индекс. Такие плоды лучше всего употреблять за завтраком. В утреннее время сахар будет откладываться в запасы гликогена, а в течение дня использоваться для энергии человека, сообщила «Свободная пресса».

Кален добавила, что часть сахара участвует в процессах жизнедеятельности, а излишки уходят в жировое депо, из-за чего появляется лишний вес. Людям, страдающим ожирением или склонным к полноте, следует быть аккуратными с потреблением сладких фруктов.