Здоровье 06 декабря 2022, 03:18 Россиянам рассказали, когда остановится рост заболеваемости гриппом Профессор Бурцева: заболеваемость гриппом продолжит расти до новогодних праздников Unsplash

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает нарастать в России. Она продолжит увеличиваться до новогодних праздников, предупредила завлабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева. Ее слова привели «Известия».

Как пояснила Бурцева, во время выходных уровень заболеваемости падает в связи с сокращением контактов среди людей. После завершения праздников обычно снова наблюдается рост числа новых случаев.

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«Его сила зависит от многих факторов, в том числе и от активности других вирусов. Сейчас мы видим некоторое нарастание ковида, если оно продолжится, есть вероятность снижения активности гриппа на его фоне, — отметила завлабораторией.

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Согласно еженедельному бюллетеню НИИ гриппа имени Смородинцева, в период с 21 по 27 ноября превышение эпидемиологических порогов зафиксировали в 37 городах. Показатель составил 20%. Неделей ранее превышение нормы заметили в 25 населенных пунктах. В списке оказались Москва, Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Курск и ряд других городов.