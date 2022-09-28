Россиянам рассказали, когда нужно есть творог | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали, когда нужно есть творог Диетолог Крамченинова: самое лучшее время для творога — первая половина дня РИА Новости

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Диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова в беседе с изданием 74.ru рассказала, когда и кому следует есть творог. По словам медика, этот продукт снижает риск возникновения ишемической болезни сердца, холестерин и укрепляет сосуды.

«Если регулярно есть творог, можно снизить риск возникновения ишемической болезни сердца, снизить холестерин и укрепить сосуды. При систематическом употреблении творога повышается гемоглобин в крови, улучшается работа нервной системы», — добавлена Крамченинова.

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Как отметила психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич, творог при регулярном употреблении нормализует обменные процессы, улучшает память и концентрацию внимания, укрепляет костные ткани, защищает печень от жирового гепатоза, сообщило utro.ru.

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Однако людям, которые сидят на диете, следует помнить, что после творога могут появляться отеки. Это связано с тем, что в продукте много натрия, который задерживает воду.

Медики рекомендуют есть творог в первой половине дня, поскольку если его есть на ночь, он может сильно разжечь аппетит.

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