Россиянам рассказали, когда можно употреблять алкоголь после перенесенного ковида

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что людям, которые недавно перенесли коронавирусную инфекцию, можно пить алкогольные напитки только после полного восстановления. Об этом сообщил Ura.ru.

По словам специалиста, восстановление может длиться несколько месяцев.

«Любая доза алкоголя повышает свертываемость крови и наносит дополнительный ущерб внутренней стенке сосудов. Эритроциты — клетки, которые переносят кислород, при попадании в кровь даже минимальной дозы алкоголя, начинают склеиваться между собой. Этот процесс называется эритроцитарный сладж», — пояснил врач.

Далее к эритроцитам «прилипают» тромбоциты, в результате чего образуются микротромбы. Поэтому медики и рекомендуют не употреблять алкоголь несколько месяцев до полного восстановления организма.

Болибок также отметил, что усугубить ситуацию может и курение. Никотин способен повышать тонус сосудов и вызывать спазм, повреждая эпителий сосудов. О курении, как и об алкоголе, лучше забыть на некоторое время, заключил иммунолог.