Россиянам рассказали, когда можно будет объявить конец пандемии коронавируса

Сейчас наметился спад заболеваемости ковидом, но это вовсе не означает, что пандемия закончится в ближайшее время, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

На основании данных о числе новых случаев коронавируса, которые получены весной и летом, о дальнейшей динамике распространения инфекции судить нельзя, пояснил Крючков в беседе с радио Sputnik.

Он отметил, что невозможно судить о дальнейшей динамике только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду.

Чтобы сделать вывод о завершении пандемии и переходе ковида в обычную сезонную инфекцию понадобится, по мнению иммунолога, не меньше года наблюдений.

При этом, как предупредил Крючков, эпидемии ковида могут возникать и после перехода заболевания в разряд сезонных инфекций.

«Даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом», — пояснил иммунолог.

Предотвратить тяжелое течение коронавируса человек может с помощью вакцинации.

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции под торговым названием «Лагеврио». Из данных в государственном реестре лекарственных препаратов следует, что в основе лекарства лежит действующее вещество молнупиравир.