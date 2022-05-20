Россиянам рассказали, когда может произойти новая вспышка коронавируса

Коронавирус все больше приобретает признаки сезонной инфекции, соответственно эпидемический процесс вновь может активизироваться осенью. Такое заявление сделала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В связи с тем что COVID-19 все больше и больше приобретает черты сезонной инфекции, то эпидемический процесс SARS-CoV2 также может активизироваться осенью», — сказала Пшеничная РИА «Новости».

Она напомнила, что осень — это момент, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в частности, речь идет и о коронавирусе.

Ранее Пшеничная заявила, у большинства жителей России уже есть иммунитет к коронавирусу. Все дело в том, что либо они полностью вакцинировались, либо переболели. Однако осенью можно будет пройти повторную вакцинацию.

Специалист также прокомментировала сложившуюся ситуацию с COVID-19 в Северной Корее. Она посчитала, что вспышка заболеваемости произошла из-за низкого коллективного иммунитета. По ее словам, в КНДР практически отсутствовала вакцинация против SARS-CoV-2.